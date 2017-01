Andere artikelen







Over een dag of tien word ik 65 en ik vind het best ‘een ding’. Het is toch een mijlpaal, een grens en het voelt zo oud om over die grens te stappen. Jarenlang heb ik gedacht op deze dag met pensioen te gaan en AOW te ontvangen. “Trekken van Drees” noemden mijn opa en oma het. En zíj waren oud toen ze 65 waren. Het leek lang een van de weinige zekerheden in het leven. Wanneer je dood gaat, weet je niet, maar wanneer je AOW krijgt, dat ligt vast. Lag vast. En zo lag ook vast wat bejaard was want als je AOW kreeg was je bejaard. Ook dat dacht ik, net als zo velen, jarenlang, tot het voor mij steeds dichterbij ging komen.

65…. ben ik nu eigenlijk “bejaard”? Wat is eigenlijk bejaard? Ik heb er een paar woordenboeken op na geslagen. Allereerst, uiteraard, de Van Dale, de internetversie zegt: “iemand die ouder is dan 65 à 70 jaar en meestal niet meer werkt; vijfenzestigplusser.” Die “à” maakt het niet echt duidelijk en wat is “en meestal niet meer werkt”. Ik werk op afroep nog enkele uren per week, ik werk dus meestal niet en soms wel. “Vijfenzestigplusser”, dat is dan weer wel een duidelijkheid die je van ’s lands dikste mag verwachten. Wikipedia schrijft het volgende: “iemand van gevorderde leeftijd wordt wel een bejaarde genoemd. Wat die leeftijd is, is tamelijk subjectief. Vaak wordt iemand van boven de 65 als bejaard gezien, alhoewel velen het hier ook niet mee eens zijn.” “Gevorderde leeftijd”, of dat zoveel sympathieker klinkt dan “bejaard” trek ik ernstig in twijfel. Ik heb een vermoeden dat het “vaak” en de “velen” leeftijdsgebonden is en dat de voorstanders wat minder gevorderd zijn dan de tegenstanders. Mijnwoordenboek.nl heeft zich uitgeput in maar liefst 12 verklaringen voor de term bejaarde: 1) Grijsaard 2) Iemand boven de vijfenzestig 3) Ontwikkelingsstadium van de mens 4) Oud mens 5) Oud persoon 6) Oude 7) Oudere 8) Oudje 9) Ouwe 10) Persoon op leeftijd 11) Persoon van gevorderde leeftijd 12) Verouderd persoon. Daar wordt je ook niet vrolijk van zo kort voor deze feestelijke gebeurtenis. “Ontwikkelingsstadium”, dat biedt tenminste nog wat perspectief. De term “grijsaard” vind ik net zo verouderd als nummer 12. En bij “oudje” dan denk ik toch echt aan een bejaardenhuis. Wacht even, ook een term die verouderd is, verzorgingshuis of een zorgcentrum, moet ik zeggen. Bejaardenhuis klopt ook niet want als je met 65 of zelfs 70 bejaard bent, dan heb je daarmee nog geen indicatie voor een verzorgingshuis. Dan ben je nog véél te jong. Bij wel of niet bejaard zijn, schijnt ook wel te horen of je veel of weinig last hebt van kwaaltjes, ouderdomskwaaltjes. Wat dat betreft ben ik vooralsnog een gezegend mens. Ik loop niet meer zo kwiek vanwege artrose in mijn knieën maar dat is eigenlijk het enige kwaaltje. En hoewel ik besef dat ik me daar heel gelukkig mee moet prijzen, besef ik ook dat het morgen anders kan zijn. Dat heb ik in mijn omgeving zien gebeuren, mensen die soms als een donderslag bij heldere hemel ziek werden of zelfs overleden. En dan bedoel ik niet dat ze getroffen werden door donder en bliksem. Misschien tijd om een bucketlist te maken. Ik heb het meestal niet zo op Engelse woorden en zeker niet daar waar er een mooi Nederlands alternatief is. Maar emmerlijst, dat klinkt echt niet en een verlanglijstje doet erg aan Sinterklaas denken. Wensenlijstje, misschien. Op internet zie ik een heleboel voorbeelden. Dan denk ik meteen, als je op internet op moet zoeken wat je op je bucketlist wilt zetten, gooi het dan maar meteen in de emmer, de afvalemmer. Maar ik heb wel een wens voor mijn 65e verjaardag. Al jaren wil ik graag een high tea doen en het is er nog nooit van gekomen. Dus ben ik nu naar restaurants in de buurt aan het zoeken die een high tea serveren. Weer een Engelse term, giet de hoge thee maar in een emmer. Nou, nog tien dagen tijd om te zoeken of …. er moet weer iets tussen komen en dan doe ik dat wel als ik me ook echt bejaard voel.





Gribou---Greet 11 jan 2017 14:11 Mooi artikel .

Ik vermoed dat jij een kwieke oudere bent klinkt een stuk beter dan bejaard he

Succes met je zoektocht voor de High tea , en alvast een leuke gezellige dag gewenst .

groet Greet



Levendwater 11 jan 2017 15:08 Ik denk als men over bejaard spreekt is het iemand vanaf 80 jaar.



U bent kostbaar in Gods ogen. Een gezegende tweede nieuwjaars week in 2017 toegewenst. Vriendelijke groet Patricia. Wenst u blog contact reageer op tegen bezoekje. Of hebt u iets om te delen wat u bezighoudt na een onderwerp te hebben gelezen. Wees vrij naar behoefte.















Ofsen 11 jan 2017 16:27 Bejaard. ben je gek. mijn ouders waren al niet meer bejaard. een beetje wel moet ik zeggen. mijn grootouders die zagen er bejaard uit. 65, ik ben 77, voel me nog behoorlijk 'jong.' dus kijk er niet tegen aan, het doet geen pijn, en Granny wens je succes met het zoeken naar een high tea. alvast gefeliciteerd.



Marianne 11 jan 2017 17:14 Niks aantrekken van stempeltjes! En morgen, dat is het leuke van die naam: dat blíjft morgen.. als je dan vandaag maar lekker je gang gaat is er niks aan de hand. En veel plezier met je hoge thee!