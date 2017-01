kerst borduren





Al jaren wil ik tijdens de kerstdagen iets speciaals voor kerst borduren en het kwam er maar nooit van. Dit jaar heb ik dan eindelijk de tijd genomen om iets te maken wat hopelijk nog vele kerstdagen meegaat.

Begonnen op kerstavond, klaar op oudejaarsavond. Volgende week nog een lijst kopen. Volgend jaar weer een, een kerstman of een kerstboom of een kerstkrans.





Het patroon komt uit Borduurblad nr. 76 en is geborduurd met 17 kleuren DMC-garen op écru Jobelan met 11 draden/cm