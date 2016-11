Andere artikelen







AOW-leeftijd





Vorige week las ik in de krant dat de AOW-leeftijd weer verder verhoogd wordt. Iedereen die geboren is na 31 december 1954 moet tenminste werken tot 67 jaar en drie maanden. Dit is voor mij niet van toepassing maar ik vind er toch wat van.

Ik voldoe waarschijnlijk niet zo goed aan wat de statistieken van mij verwachten. Nadat ik een tijdje op uitzendbasis gewerkt had heb ik op mijn 56e nog een nieuwe baan gevonden mét een vast contract. Toen ik bijna 62 was kreeg ik de kans om vervroegd met pensioen te gaan en die kans heb ik met beide handen gegrepen. Toen ik 63 was kreeg ik een leuke bijbaan, als notulist, en ik vind het heel leuk om verslagen van allerlei vergaderingen, zoals van de gemeenteraad, te maken. Zo blijf je ook op de hoogte van allerlei zaken die spelen in stad en land. Toen ik 64 was, en precies 2,5 jaar met pensioen, werd mij gevraagd om in mijn ‘oude’ vak terug te komen als tijdelijke vervanging van een zieke oud-collega. Dat doe ik inmiddels al weer een maand of vier. Daarnaast heb ik nog samen met mijn man een bedrijfje; wij staan een dag of vier per week op markten, beurzen en festivals. Alles bij elkaar werk ik de meeste weken zeker meer dan 36 uur. En ik weet dus als geen ander dat dat nog best kan als je bijna 65 bent en het zal mij waarschijnlijk ook over twee, drie jaar nog wel lukken. Ik doe het ook nog met plezier, misschien juist door de niet alledaagse combinatie. Maar ik werk nu omdat ik kan en mag werken en niet omdat de wet bepaalt dat ik (fulltime) moet werken om zaken als de kost, het huis en de zorgverzekering te betalen. Ik kan stoppen wanneer ik dat wil, bijvoorbeeld als het om gezondheidsredenen niet meer zo best gaat of als de stress me te veel wordt. En daar zit nou juist het verschil: moeten en willen en kunnen. En ik vraag me voortdurend af waarom beleidsmakers en politici niet kunnen bedenken wat voor mij zo logisch is. Geef mensen meer vrijheid en flexibiliteit, dan heb je veel minder regels nodig en kunnen mensen met veel meer plezier doen wat ze willen en kunnen. En laat daar de mensen die het niet (meer) kunnen niet de dupe van zijn. Het moet toch (financieel) mogelijk zijn dat iedereen gebruik kan maken van een keuzepensioen en niet alleen degenen die gelukkig genoeg waren om in het juiste jaar geboren te zijn en waarvan de werkgever aangesloten was bij een pensioenfonds dat dat mogelijk maakt. Ik ben ervan overtuigd dat veel meer mensen veel langer kunnen blijven werken als minder druk en stress zou zijn.





Geplaatst op 07 november 2016

